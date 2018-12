Groei diensten eurozone iets lager

De inkoopmanagersindex die die bedrijvigheid weerspiegelt, noteerde een stand van 53,4 tegen 53,7 een maand eerder. Bij een voorlopige schatting werd een niveau van 53,1 gemeld. Een niveau van boven de 50 duidt op groei.

De Duitse dienstensector deed het met een index van 53,3 lager uit dan de 54,7 van een maand eerder. In Frankrijk kwam de inkoopmanagersindex uit op 55,1, tegen een consensus van 55,0 en 55,3 een maand eerder. In Italië werd een stand van 50,3 gemeld. Dat was een meevaller, want economen hadden een stand van 49,3 voorspeld. In Spanje kwam de index uit op 54,0.

De Britse index stond op 50,4 van 52,5 een maand eerder. Economen rekenden in doorsnee op een niveau van 52,5.