’Blije’ omwonenden Schiphol verenigen zich

„We horen veel van bewoners die kritisch zijn over luchtvaart en weinig van de duizenden bewoners die hun boterham verdienen dankzij de luchtvaart en hier trots op zijn. Deze bewonersgroep wil deze mensen een stem geven”, zo motiveren ze de oprichting van de groep.

De initiatiefnemers betogen dat Schiphol van levensbelang is voor de Nederlandse economie, werkgelegenheid en bereikbaarheid. „Veel Nederlanders zijn direct of indirect afhankelijk van banen in de luchtvaart. Denk naast vliegend personeel aan bagagemedewerkers, monteurs, reisbureaumedewerkers, horecapersoneel, vrachtmedewerkers, schoonmakers, winkeliers en mensen die bij de bloemenveiling werken. Hierbij gaat het om meer dan 300.000 gezinnen in Nederland”, aldus het manifest.