Bayer wil profiteren van bevolkingsgroei

Bayer wil de komende jaren de omzet opvoeren. Die moet volgend jaar met ongeveer 4 procent groeien en de drie jaren erna met tussen de 4 en 5 procent. In 2022 zouden de jaaropbrengsten dan op ongeveer 52 miljard euro moeten uitkomen.

Ook de winstgevendheid moet omhoog. Bayer wil het bedrijfsresultaat (ebitda) jaarlijks met 9 procent verhogen tot en met 2022, tot zo'n 16 miljard euro. De winstmarge moet bij de zaden-en landbouwchemicaliëntak boven de 30 procent uitkomen en bij de geneesmiddelendivisie voorbij de 35 procent. De divisie die zich bezighoudt met consumentengezondheidsproducten mikt op een winstmarge van rond de 24 procent.

Investeringen

Tot en met 2022 wil Bayer bovendien 35 miljard euro investeren, waarvan twee derde in onderzoek en ontwikkeling. Vorige maand kondigde Bayer een reorganisatie aan waardoor wereldwijd 12.000 banen verdwijnen, ongeveer een tiende van het personeelsbestand. Bayer wil daarmee vanaf 2022 jaarlijks 2,6 miljard euro besparen.

Verder wil het Duitse concern uit de diergeneesmiddelen stappen en denkt het na over een verkoop van voetverzorgingsmiddelen van Dr. Scholl en zonnebrandproducten van Coppertone. Over de verkoop van een belang in industrieel dienstverlener Currenta is Bayer al in gesprek.