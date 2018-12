Goud onttroond door palladium

Woensdag stootte palladium door naar een hoogtepunt van $1251 per troy ounce (31,3 gram), de standaardmaat.

Sinds oktober 2002 is het zilverkleurige metaal, dat veelvuldig in de industrie wordt gebruikt, niet meer langszij bij goud gekomen.

’Hogere goudprijs nabij’

Volgens edelmetalenspecialist Georgette Boele van ABN Amro is de minder sterke opgang van goud voorbij in 2019 en 2020. De lagere dollar en geringer effectief rendement op Amerikaans tienjaars schuldpapier en herstel van de Chinese yuan zijn de belangrijkste oorzaken, stelt Boele in een woensdag gepresenteerde vooruitblik voor edelmetalen.

Daarnaast zal er een grotere vraag naar juwelen op gang komen. Samen zorgt dat voor een stijging van de goudprijs van momenteel $1236 naar $1400, aldus Boele.

Palladium wordt de laatste jaren steeds vaker gebruikt voor de katalysator in elektrische auto’s.

Batterijauto-gekte helpt

Over het jaar heen is palladium bovendien een van de best presterende metaalsoorten voor beleggers geworden.

Dat effect schrijven analisten onder andere toe aan de verkoopgolf van dieselauto’s en automobilisten die kiezen voor een schonere batterij- of hybride aangestuurde auto.

Tegelijkertijd kunnen de mijnen in Rusland en Zuid-Afrika de vraag naar palladium momenteel niet aan. Volgens het vakmagazin Metal Focus ontstaat dit jaar en „in de voorzienbare toekomst een substantieel tekort” aan palladium.

Dit jaar waren de best presterende futures op grondstoffen:

Natural gas +55%

Tarwe +21,6%

Palladium +14%

Cacao +11%

Maïs + 6%

Het slechtste rendement leverden:

Houtpulp -26%

Aluminium -26%

Varkensvlees -21%

Zink -21%

Koffie -201%

