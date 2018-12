Kies zorgpolis met favoriet ziekenhuis in gedachten

In oktober kregen tienduizenden patiënten te horen dat het ziekenhuis waar zij hun behandeling hadden gepland failliet ging. Het Slotervaartziekenhuis in Amsterdam en de IJsselmeerziekenhuizen in Flevoland konden hun schulden niet meer afbetalen.

Zorgverzekeraar Zilveren Kruis werd gevraagd om extra geld aan te spreken, maar deed dat niet omdat er geen duidelijke zorgbestemming voor was. Dat was de druppel. Het Slotervaart zal niet meer voortbestaan en langzaam leegraken. Duizenden geplande behandelingen gaan langzaam naar omliggende ziekenhuizen. In Flevoland zal het ziekenhuis uit Harderwijk een gedeeltelijke doorstart regelen.

Rekening mee houden

Kun je hier als consument of patiënt rekening houden bij de keuze voor je zorgverzekering voor 2019? Door wie het faillissement ook komt, het is sowieso niet fijn als je een behandeling hebt gepland in een ziekenhuis dat failliet gaat. Bij het maken van een afspraak kun je hier al wat rekening mee proberen te houden.

Zo zie je bijvoorbeeld in scorelijsten van accountant BDO hoe ziekenhuizen er financieel voorstaan. Veertien instellingen kregen over 2017 een onvoldoende of geen cijfer voor hun jaarrekening, waaronder de twee inmiddels failliete ziekenhuizen. Dat wil niet meteen zeggen dat ze bijna failliet gaan. Soms zijn schulden tijdelijk hoog door bijvoorbeeld nieuwbouw. Maar zeker bij lange behandelingen is het fijn om te weten hoe goed een ziekenhuis er financieel voorstaat.

Gezonde ziekenhuizen

Als je graag naar financieel gezonde ziekenhuizen wilt, is dat iets om te kiezen als je een behandeling plant. Maar je kunt bij het selecteren van je zorgverzekering ook hierop voorsorteren. Hiervoor is het belangrijk te weten welke zorgverleners gecontracteerd zijn bij welke zorgverzekering. Dan weet je in ieder geval hoeveel waar je krijgt voor je premie. Dit is vooral belang als je een naturapolis hebt. Hierbij krijg je alleen bij gecontracteerde zorgverleners de behandeling voor 100% vergoed.

Als voorbeeld nemen we dan even de ziekenhuizen. Woon je in Twente, dan wil je wel weten of je voor de meeste behandelingen naar de Ziekenhuisgroep Twente in Hengelo en naar Medisch Spectrum Twente in Enschede kunt. Hiervoor kun je de website van je de zorgverzekering raadplegen. Vergelijkers als Independer proberen dit ook goed bij te houden. Een speurtocht leidt tot de conclusie dat alleen alle aan VGZ gelieerde merken nog geen contract hebben voor de twee Twentse ziekenhuizen.

Budgetpolissen

Let op, voor verschillende verzekeringen kan het aantal gecontracteerde zorgverleners verschillen. Vooral bij de goedkopere zogenoemde budgetpolissen is het aantal zorgverleners waar je volledige vergoeding krijgt kleiner. Bij een restitutiepolis is een contract iets minder van belang. Je krijgt dan tot het marktconforme tarief bij elke zorgaanbieder je behandeling vergoed. Maar om te voorkomen dat je op de hoogte van die tarieven moet letten, is een contract toch handig.

Nog niet bekend

Lastig is alleen wel dat sommige zorgverzekeraars eind november nog amper de helft van de ziekenhuizen in Nederland gecontracteerd hebben. Zo zijn doorgaans veel consumenten in Brabant verzekerd bij CZ, maar is er nog geen contract met ziekenhuizen in Tilburg en Den Bosch.

Veel mensen in de Achterhoek zijn verzekerd bij Menzis, maar zijn de ziekenhuizen in Doetinchem en Winterswijk nog niet gecontracteerd voor 2019. Geduld is hierbij nodig. De zorgverzekeraars en ziekenhuizen zijn, zoals de laatste jaren wel vaker, nog druk in onderhandeling. In de laatste weken van het jaar zullen veel contracten nog rondkomen. Houd dit dus in de gaten als je het belangrijk vindt om naar een ziekenhuis van je voorkeur te kunnen.

Overplaatsing en wachtlijst

Zorgverzekeraars zijn overigens wettelijk verplicht voldoende zorg beschikbaar te hebben. Dit is hun zorgplicht. Ze moeten dus bijvoorbeeld bij een faillissement of een hele lange wachtlijst, zorgen dat je je behandeling bij een ander ziekenhuis kunt krijgen. Zilveren Kruis (ruim driekwart van alle patiënten bij het Slotervaartziekenhuis is hier verzekerd) is dus aan de slag met overplaatsing van alle behandelingen nu het ziekenhuis definitief dichtgaat.