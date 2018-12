Digitaal alternatief voor postmarkt

Kryb-gebruikers krijgen een digitale identiteit die gekoppeld is aan hun fysieke adres. „Bedrijven kunnen gewoon met hun adresbestanden blijven werken, ons systeem ziet welke adressen de post digitaal willen ontvangen, de andere poststukken gaan met de fysieke post mee.”

Datalekken

Smits is ervan overtuigd dat Kryb het veiligste platform ter wereld is. „We gebruiken een eigen versleutelde infrastructuur, waardoor de kans op datalekken vrijwel nihil is. Alle verstuurde bestanden blijven in ons netwerk staan. Ontvangers krijgen een link naar hun digitale poststuk.”

Smits deed zijn kennis over digitale encryptie en beveiliging op tijdens zijn loopbaan bij de politie waar hij platforms ontwikkelde waarop politie en inlichtingendiensten veilig kunnen communiceren. Tijdens de ontwikkeling van Kryb heeft hij ook overleg gevoerd met zijn oud-collega’s.

Handelsbevoegd

Het resultaat is volgens Smits een heel nieuw systeem waarop bijvoorbeeld phishing niet mogelijk is. „We valideren het adres en de identiteit van alle gebruikers aan de hand van het door de banken geïntroduceerde iDIN en via de KvK waarbij we kijken of iemand handelsbevoegd is. Je kunt je niet voordoen als een ander.”

Bedrijven betalen per verzonden stuk een digitale postzegel die goedkoper is dan een reguliere postzegel. Post ontvangen in de Kryb-app is gratis. Bovendien maakt de app automatisch een mapje aan van de afzender waardoor alle post automatisch wordt gesorteerd.

Standaard

Kryb richt zich in eerste instantie op mkb-bedrijven en financiële dienstverleners zoals verzekeraars. Maar Smits benadrukt dat iedereen het kan gebruiken. „Kryb moet over een aantal jaar dè standaard zijn voor digitale correspondentie.”