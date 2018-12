'Elektronicabouwer Pegatron naar Indonesië'

Ⓒ Bloomberg

Taipei - De Taiwanese elektronicabouwer Pegatron opent in de komende zes maanden een fabriek in Indonesië. Dat schrijft de Japanse zakenkrant Nikkei Asian Review op basis van ingewijden. In de fabriek wil het bedrijf, dat ook een belangrijke bouwer van iPhones is, onder meer settopboxen en andere slimme apparaten in elkaar gaan zetten.