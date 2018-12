Brandverzekeraar uit Californië in rook op

De verzekeraar had voor ongeveer $23 miljoen aan bezittingen. Maar alleen al uit het stadje Paradise, dat bijna compleet platgelegd werd door de dodelijkste bosbranden uit Californië, kwam er $64 miljoen aan claims binnen bij de verzekeraar, meldt de Amerikaanse nieuwszender CNN.

Vangnet

Dat is voor de verzekeraar, maar ook voor de verzekerden zelf een hard gelag. Voor hen is het een troost dat hun schadeclaim ook deels gedekt wordt door het vangnet van de zogenoemde California Insurance Guarantee Association. Dat beschermt verzekerden met een claim in het geval van een verzekeraar die niet meer uit kan betalen.

De gedupeerden kunnen een gedeelte van hun claim neerleggen bij het noodfonds. Daar zit alleen wel een maximum aan. Wie daar overheen gaat, kan proberen zijn schade vergoed te krijgen uit het restant van de inboedel van verzekeraar Merced.

De ellende lijkt overigens nog niet voorbij voor de inwoners van Californië: er komen nu modderstromen in het noorden van de staat voor, veroorzaakt door de hevige regen in de afgelopen dagen.