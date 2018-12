Rabo Certificaten dalen met beurs mee

De certificaten zakken sinds januari mee met die van de benchmark van aandelen van 83 vergelijkbare Europese banken en verzekeraars. „Eigenlijk beschouwen beleggers het Rabo Certificaat gewoon als een aandeel”, constateert beleggingsexpert Peter Siks van BinckBank.

Spekkoper

Een jaar geleden waren de Rabobank Certificaten nog op weg naar de grootste waarde ooit. Die werd uiteindelijk op 26 januari bereikt, met 128% van de gestelde waarde van €25. Wie een jaar eerder instapte bij een mini-emissie van 60 miljoen certificaten, voor 108% van de nominale waarde, was toen spekkoper. Maar na een maandenlange rally omlaag, noteerden de stukken eind vorige maand iets boven de 107%.

Somberheid over bankwezen

De beursgenoteerde certificaten van Rabobank glijden mee in de somberheid over het bankwezen. „De sector doet het dit jaar helemaal niet slecht. Maar er zijn twijfels over banken hun winstgevendheid wel kunnen behouden”, weet Siks. „Een bank verdient zijn geld met het kort inlenen en het lang uitlenen van geld. Hoe steiler die curve, hoe beter. Alleen is die curve heel lang vlak en blijft het wachten op een renteverhoging door de ECB. En dan zijn er nog de vele portefeuilles met slechte leningen in veel landen, de Italiaanse begrotingsproblematiek en de Brexit.”

Door de jaarlijkse rente van 6,5% zijn de Rabo Certificaten populair onder particuliere beleggers. Houders zijn bij een eventueel faillissement van Rabobank echter als allerlaatste schuldeiser aan de beurt.