Column: Europese aandelen aantrekkelijk geprijsd

Op dit moment is de verdeeldheid in het land onder de bevolking dan wel in de politiek heel groot. De Brexit deal waar Theresa May mee thuis gekomen is lijkt ver weg te staan van de deal die het Leave kamp in 2016 voor ogen had.

De onrust is dan ook groot in het land en houdt ook de markten in Europa in haar greep dit jaar. Of dat terecht is moet nog blijken, maar ik ben van mening dat de onderwaardering van Europese aandelen inmiddels te ver is doorgeslagen. Dit jaar is de winstgroei van aandelen opgenomen in de Eurostoxx50 index bijvoorbeeld een kleine 10%. Voor 2019 wordt dit ook verwacht in een nog wat ruimere mate dan 10%. Als je dan beseft dat de koersniveaus nu gelijk staan aan die van eind 2015, terwijl winsten van de bedrijven met ruim 55% zijn toegenomen dan kan ik rustig stellen dat er waarde zit in deze aandelen.

Van de uitgekeerde winsten wordt slechts een deel uitgekeerd in de vorm van dividend terwijl de overige gelden gebruikt worden ter investering of nog als cash op de balans staan. Dat laatste zorgt ervoor dat beleggen in Europese aandelen ook minder risicovol is dan in 2015. Kijk ik naar koers-winstverhoudingen in Europa dan zie ik deze rond de 12 schommelen met uitschieters in k/w richting de 9 voor Italiaanse aandelen. Historisch gezien goedkoop.

Zodra er meer duidelijkheid komt rondom een eventuele Brexit de komende weken tot maanden, kunnen de geopolitieke problemen naar de achtergrond verdwijnen. Dan kunnen internationale beleggers weer terugkeren richting Europese aandelenmarkten. Met een dividendrendement van ruim 4% en een goede basis voor aanhoudende economische groei door de lage rentestand en gunstige inflatieverwachtingen lijkt dit een kwestie van tijd te zijn.

Drs. Richard Abma CMT is Chief Investment Officer bij OHV Vermogensbeheer. Ook is hij portefeuillemanager van het Fresh Fixed Income Fund en het Fresh Active Equity Fund. In het verleden is Richard door Abn Amro uitgeroepen tot Slimste Belegger van Nederland.