Millennials geven ongewenst cadeau makkelijk weg

In deze groep houdt 45% het ongewenste geschenk, 43% geeft het cadeau aan een ander en 10% zet het te koop op Marktplaats of een ander online verkoopplatform. Dat blijkt uit onderzoek in opdracht van RAI Amsterdam naar aanleiding van de Huishoudbeurs, die zaterdag van start gaat. Onderzoeksbureau Dynata ondervroeg hiervoor 1600 mensen.

Bij de 40- tot 75-jarigen zet maar 1% een cadeau te koop als het niet in de smaak valt. „Deze oudere vrouwen vinden het niet respectvol. Maar bij millennials heerst heel erg de inruilcultuur”, zegt psychologe Josje Smeets. „Alles gaat flitsend en snel. Vind je iets niet leuk, dan doe je er afstand van. Het is bij deze leeftijdscategorie meer geaccepteerd dat je zoiets doet.”

Uit hetzelfde onderzoek blijkt dat vrouwelijke millennials ook veel vaker dan hun oudere seksegenoten een smoesje bedenken om onder andermans verjaardag uit te komen. 64% verzint minimaal een keer per jaar een excuus om eronderuit te komen. Moeten werken is een veelgebruikt leugentje om bestwil. Anderen noemen smoesjes zoals ‘mijn kind heeft de autosleutels kwijt gemaakt’, ‘ik ben in slaap gevallen’ en ‘je viert het toch nooit voordat je echt jarig bent?’

Psychologe Smeets begrijpt wel dat vooral jongeren allerlei smoesjes gebruiken. „Als je jonger bent, heb je veel meer mensen met wie je omgaat. Daardoor word je voor veel meer verjaardagen uitgenodigd en dus moet je selecteren.”