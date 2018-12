Goedkeuring DNB voor stap NN Group

Risicodirecteur Jan-Hendrik Erasmus van NN zegt tevreden te zijn met de goedkeuring. ,,Dit is een belangrijke stap in de integratie van Delta Lloyd in NN Group.'' Volgens hem wordt hiermee een uniform risicomeet- en kapitaalmanagementraamwerk opgezet voor de grootste verzekeringsentiteiten in Nederland.

De uitbreiding van het 'Partial Internal Model' zal gebruikt worden om vereiste kapitaaleisen te meten, effectief vanaf 31 december. De pro-forma Solvency II-kapitaalratio van NN, gebaseerd op het uitgebreide 'Partial Internal Model', lag eind september op 248 procent.