Fed: economische groei zet door in VS

Volgens de Fed was in het merendeel van de twaalf districten van de centrale bank in de afgelopen periode sprake van bescheiden vooruitgang, maar was in de gebieden rond de steden Dallas en Philadelphia afzwakking te zien. De centrale bank meldde verder dat in meer dan de helft van de regio's werkgevers moeite hadden om gekwalificeerd personeel aan te trekken, wat de productie remde.

Verder was over het algemeen sprake van een bescheiden stijging van de prijzen in de meeste districten. Daarnaast werden kosten als gevolg van de importheffingen breder gespreid van fabrikanten en aannemers naar detailhandelaren en restaurants, aldus de Fed.