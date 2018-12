Nederland scoort hoog bij klimaataanpak

De lijst van 25 landen wereldwijd wordt aangevoerd door Denemarken en Groot-Brittannië. Nederland staat op plaats acht. Onderaan staan Rusland, Zuid-Afrika, India en Indonesië.

De Denen en Britten danken hun notering vooral aan het feit dat ze de afgelopen tien jaar drastisch de CO2-uitstoot bij hun elektriciteitsproductie hebben gereduceerd. In Nederland was in die periode slechts een piepkleine daling, aldus het rapport van energieconcern Drax Group en wetenschappers van het Imperial College London

Denemarken is het beste jongetje van de klas op het gebied van klimaatmaatregelen. Ⓒ Drax/ICL

Elektrische auto’s

Noorwegen is kampioen bij elektrische auto’s. Liefst de helft van de nieuw verkochte auto’s is er elektrisch. Op elke 500 inwoners telt Noorwegen nu één laadpunt. Nederland staat op nummer twee met één laadpunt op circa 1300 inwoners, melden de onderzoekers.

Ook bij de energiebesparing in huis scoort Nederland hoog. Daarbij staan we derde achter Portugal en Duitsland, waar de afgelopen tien jaar het energieverbruik van huishoudens met 30% is teruggelopen. In China is dat het verbruik in dezelfde periode juist met 30% gestegen.

Bij het transport staat Nederland op de tweede plaats, vanwege het groeiende aandeel van transport over water en spoor, in plaats van per vrachtwagen.

Kolen

Benedengemiddeld scoort Nederland bij de CO2-uitstoot van elektriciteitsproductie, die hier vooral op fossiele brandstoffen draait. Ook bij hernieuwbare energie, zoals windenergie, blijven de Nederlandse inspanningen sinds 2008 onder het wereldgemiddelde. Bij de reductie van het energieverbruik door de industrie zit Nederland zelfs onderaan.

Twee vijfde van de elektriciteit in de wereld wordt nog opgewekt door kolen. In Aziatische landen is volgens de onderzoekers zelfs sprake van een verslechtering. Landen als Indonesië, India en Japan zijn de afgelopen tien jaar nog afhankelijker geworden van fossiele brandstoffen, in plaats van het gebruik daarvan af te bouwen.

Het rapport werd woensdag gepubliceerd naar aanleiding van de start van de klimaattop in Polen, met 22.000 deelnemers uit 200 landen. Polen staat zelf overigens vier-na-laatste op de ranglijst, nog onder Brazilië.