VNO-NCW: stevige handelsmissie naar Turkije

,,We hebben 2100 bedrijven in onze achterban die voet aan de grond hebben in Turkije. De handel tussen beide landen bedroeg vorig jaar zeven miljard euro, terwijl Nederlandse bedrijven voor acht miljard euro hebben geïnvesteerd in Turkije. Het land vormt dus een belangrijke markt voor Nederlandse ondernemers”, aldus De Boer.

De werkgeversvoorman had woensdag in Den Haag een bijeenkomst met een delegatie van de Turkse werkgeversverenigingen Deik en Tüsiad. Verder waren er nog eens dertig Nederlandse bedrijven aanwezig die actief zijn in Turkije.

Het was de eerste keer dat vertegenwoordigers van het bedrijfsleven uit beide landen elkaar hebben getroffen sinds het uitbreken van de diplomatieke crisis vorig jaar maart. Inmiddels zijn de relaties weer hersteld en zijn de ambassadeurs van beide landen weer teruggekeerd naar hun posten in Den Haag en Ankara.

Volgens De Boer was het een constructief gesprek en hebben de partijen onder meer gesproken over de economische situatie in Turkije en de kansen voor het Nederlandse bedrijfsleven. ,,Bij Nederlandse ondernemers heersen er vooral zorgen over de korte termijn en dan gaat het om de macro-economische situatie.”

De Turkse economie kende afgelopen maanden een roerige periode waarbij de Turkse lira flink aan waarde verloor ten opzichte van de euro en de dollar. Verder liep de inflatie op tot boven de 20%.

De situatie is inmiddels gestabiliseerd na een forse renteverhoging door de Turkse centrale bank.