’VS-heffingen op staal missen Nederland’

De vooruitzichten voor 2019 blijven bovendien goed, vooral dankzij orders van auto- en machinebouwers.

Dat constateert kredietverzekeraar Atradius donderdag in een wereldwijd sectoronderzoek.

„Omdat de Nederlandse staal- en metalensector vooral bestaat uit handelaren en groothandelaren, blijven de gevolgen van de Amerikaanse invoerheffingen in Nederland beperkt”, zo verklaart Edwin Kuhlman van de kredietverzekeraar de meevallers tot nu toe.

Tegenvallers in de bouw en autoverkopen leiden stilaan wel tot meer faillissementen in deze branche, aldus Atradius. In beide sectoren treedt vertraging van groei op.

De metaalsector is sterk afhankelijk van de bouw, waar grondstoffen duurder worden. De Duitse autosector kwakkelt door het dieselschandaal en in Europa achterblijvende verkopen van elektrische auto’s.

De hele metaalsector vertegenwoordigt iets meer dan 1% van het bruto binnenlands product, maar groeit wel door. De staal- en metaalsector is in de afgelopen vijf jaar gemiddeld met 1,8% aangedikt.

.