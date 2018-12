Ozb-aanslag stijgt gemiddeld met 2,2 procent

Gemeenten zijn volledig vrij in het vaststellen van de onroerendezaakbelasting, een taks die huiseigenaren betalen en die gebaseerd is op de woningwaarde. In Cuijk heeft die beleidsvrijheid ertoe geleid dat het bedrag op de gemiddelde ozb-aanslag in twee jaar tijd met 110 euro is gestegen.

„Daar zijn we absoluut niet blij mee, maar het kon niet anders”, zegt Maarten Jilisen, wethouder financiën namens de partij Liberaal Land van Cuijk. Hij wijst er wel op dat de ozb in de gemeente relatief laag was, waardoor een toename meteen fors lijkt. Ook stijgen de andere woonlasten in de Brabantse gemeente minder hard. In totaal zal een huizenbezitter volgend jaar gemiddeld 17,7 procent meer kwijt zijn dan bij de vorige belastingaanslag.

"’We zijn er niet blij mee, maar het kon niet anders’"

„De belastingverhoging is noodzakelijk omdat de kosten sterk zijn toegenomen, vooral voor jeugdzorg. We hebben ook bezuinigingen doorgevoerd, maar daarmee redden we het niet”, verklaart Jilisen. Ook Sittard-Geleen, goed voor een ozb-stijging van 22 procent, wijt de noodzaak tot belastingverhoging vooral aan tekorten bij de jeugdzorg.

Rioolheffing

In de gemeente Brunssum, waar de ozb ook met meer dan 20 procent stijgt, was de stijging noodzakelijk omdat de rioolheffing verplicht moest dalen, meldt een woordvoerder. „Per saldo stijgen de lasten voor de burger slechts met 4 procent.” De berekende rioolheffing mag kostendekkend zijn, maar niet meer.

Met die verhogingen lijken Cuijk, Sittard-Geleen en Brunssum vooralsnog uitzonderingen. Krap een jaar na de gemeenteraadsverkiezingen houden de meeste nieuwe wethouders financiën zich koest op het belastingfront, blijkt uit de jaarlijkse steekproef van Eigen Huis. In de 111 onderzochte gemeenten gaat de belasting met gemiddeld 2,2 procent omhoog, lager dan de verwachte inflatie van 2,5 procent, meldt de belangenclub vanochtend.

Doorberekenen

Gemiddeld is een woningbezitter volgend jaar zes euro meer kwijt aan de ozb, voorspelt Eigen Huis. Dat is nog geen reden tot juichen, want naast de ozb incasseren gemeenten ook afvalstoffen- en rioolheffing. Vooral die eerste zou wel eens flink kunnen gaan stijgen, vreest Eigen Huis-woordvoerder Hans André de la Porte. „Het beeld is nog niet compleet, maar het Rijk vraagt gemeenten meer geld voor elke duizend kilo afval. Wethouders hoeven die toename niet door te berekenen aan de burger, maar ze mogen het wel.”

Om die reden tempert in Asten, waar de ozb flink lijkt te dalen, wethouder Henk van Moorsel (financiën, partij Algemeen Belang) alvast de verwachtingen. „De totale woonlasten blijven in onze gemeente zowat gelijk.”

Dat de ozb niet hóéft te stijgen, gaan inwoners van ten minste 25 gemeenten merken. In uitschieter Lansingerland, tussen Rotterdam en Zoetermeer, gaat de huizentaks ook met enkele tientjes omlaag. „We waren een van de duurste gemeenten, onder meer omdat we bijna failliet waren”, zegt wethouder Albert Abee (financiën, CDA) over die daling. „Nu de economie en de woningbouw weer aantrekken, kunnen we onze schulden afbouwen en de lasten verlagen. Dat gaat komend jaar zelfs iets sneller dan we zelf hadden verwacht.”

Dat de gemeentelijke lasten net zo hard weer omhoog schieten als de economie straks weer tegenzit, bestrijdt Abee. „De risico’s van de crisis liggen veel minder bij ons, en meer bij de projectontwikkelaars.”