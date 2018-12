Topvrouw Huawei opgepakt in Canada

Meng Wanzhou, die een van de vice-voorzitters is in het bestuur van het Chinese technologiebedrijf en de dochter van oprichter Ren Zhengfei, is opgepakt op 1 december. De rechter bepaalt vrijdag of ze op borgtocht vrij kan komen, meldt het ministerie.

De autoriteiten in de VS proberen Huawei al sinds 2016 voor de rechter te krijgen op verdenking van het verschepen van in de VS gemaakte producten naar Iran en andere landen, waarbij ze handelen in strijd met de Amerikaanse exportwetten en sancties.

De Chinese ambassade in Canada maakt bezwaar tegen de arrestatie van Meng en heeft in een verklaring op de website haar onmiddellijke vrijlating geëist.

Huawei bevestigde haar arrestatie tijdens een overstap in Canada en zegt weinig informatie te hebben gekregen over de aanklachten tegen Meng. Het bedrijf zegt niet bekend te zijn ,,met enig foutief handelen van mevrouw Meng". Het telecommunicatiebedrijf laat daarnaast weten dat het zich aan alle exportwetten en sancties van de VS houdt.