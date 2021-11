Ex-klanten Welkom Energie starten doneeractie voor elkaar

Bij Eneco verdubbelen of verdrievoudigen de energietarieven van de ex-Welkom klanten vaak. Dat betekent een flink hoger voorschot. Wie wil kan eind november opnieuw overstappen naar een andere energieleverancier, maar die betaalt dan vaak fors bij.

Flinke naheffing

Een voorschot voor de energierekening wordt berekend aan de hand van het verbruik van een heel jaar, maar in koude wintermaanden gebruik je veel, en in zomermaanden weinig. Stap je dus over na één of een paar dure wintermaanden, dan betaal je een flinke naheffing.

De voormalige Welkom-klanten krijgen na vier maanden een nieuw tarievenvoorstel, belooft Eneco. Per 1 maart komen er nieuwe, waarschijnlijk lagere, tarieven. Deze klanten betalen dan echter wel vier dure wintermaanden lang de hoge tarieven.

Onmogelijk

In sommige gevallen zijn de nieuwe prijzen simpelweg niet op te brengen. Marcel Hensens vertelde eerder aan De Telegraaf rond te komen van een uitkering (zo’n €1080) en dat hij de €200 extra die hij maandelijks aan energie kwijt zou zijn simpelweg niet kan missen. Dan is er geen geld meer voor boodschappen.

Ook Toon en Marcella Habraken maken zich ernstig zorgen om hun zoon, die bij de sociale werkplaats werkt, het minimumloon van ongeveer €1600 netto ontvangt en zo’n €500 kwijt zou moeten zijn aan energie.

Gedupeerde klanten hebben nu voor elkaar een doneeractie opgezet. Met het geld willen ze getroffen huishoudens van cadeaubonnen voorzien zodat zij toch een leuke decembermaand kunnen hebben.