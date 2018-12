AEX hard omlaag tot onder 500 punten

De AEX sloot 3,3% lager op 498,9 punten. De AMX daalde 2,9% naar 662,6 punten.

Elders in Europa waren de verliezen eveneens stevig. De Duits DAX en de Franse CAC-40 zakten met 3,5% respectievelijk 3,3%.

Bij sluiting van de Europese beurzen stonden de Dow Jones-index en de Nasdaq-index 2,2% en 2,8% lager.

Vermogensstrateeg Etienne Platte van hedgefonds Antaurus Europe wijt de stevige verliezen vooral aan de arrestatie van Huawei’s CFO in opdracht van de VS. „Trump gooit weer een bommetje, nadat hij zaterdag tijdens de G20-top nog afspraken had gemaakt met de Chinese president. De handelsoorlog kan nog weken of zelfs maanden duren en dat zorgt voor veel nervositeit.”

Dat de lidstaten van de OPEC vandaag geen afspraken konden maken over een beperking van de olieproductie waardoor de prijzen met 3 tot 4% zakten, kwam de stemming ook niet ten goede. Platte is niet verrast: „Ik verwacht dat er morgen na de tweede vergadering alsnog een akkoord tot stand komt. De consensus is dat de olieproductie met één tot twee miljoen vaten omlaag zal gaan, om tot een hogere prijs te komen na de terugval van 30% in de afgelopen acht weken. Saoedi-Arabië zal na de moord op journalist Khashoggi in opdracht van de kroonprins echter niet hard tegen Trump ingaan, die juist een lagere olieprijs wil.”

Beleggingsstrateeg Vincent Juvyns van JP Morgan wijst ook met name naar het handelsconflict tussen de VS en China. „Maar er zijn ook spanningen in Italië en rond de Brexit-deal. Daarnaast is er meer onzekerheid gekomen over de hervormingen in Frankrijk.”

Grote zorgen over de economie maakt Juvyns zich nog niet. „Mogelijk komen Duitsland en Italië in een technische recessie, ofwel twee kwartalen van krimp. Maar ons basisscenario is dat de Europese economie blijft groeien, zij het in een gematigder tempo. Ook de Amerikaanse economie krijgt met een vertraging van de groei te maken, maar deze blijft op een goed niveau. Hoewel als gevolg hiervan de winstgroei van bedrijven zal afnemen, vind ik aandelen nu goedkoop. Op korte termijn is enige voorzichtigheid echter geboden.”

Hoofd beleggingsstrategie Ralph Wessels van ABN Amro wijst voorts op de afvlakking van de rentecurve in de VS. „De 5-jaarsrente is al onder de 2-jaarsrente gezakt en de 10-jaarsrente zit hier nog maar net boven. Dat laatste komt overigens vooral door de vlucht van beleggers naar veilige havens. Dus het is een soort selffulfilling prophecy. Een omgekeerde rentecurve is vaak een voorbode van een recessie, maar wij gaan hier vooralsnog niet vanuit.”

De ontwikkelingen op de financiële markten vindt Wessels toch enigszins zorgelijk. „Het jaar begon positief, met ook een boom in de inkoop van eigen aandelen, het aantal beursgangen en fusies & overnames. Na de zomer is dit met uitzondering van de inkoop van eigen aandelen teruggevallen en zagen we de koersen van smallcaps dalen en de risicopremies op bedrijfsobligaties stijgen. Ook de koersen van grote beursfondsen en de olieprijzen zijn de afgelopen paars maanden stevig gedaald. Dat betekent dat de markt een serieuze economische verslechtering inprijst.”

Bij de Nederlandse hoofdfondsen eindigde staalmaker ArcelorMittal met een verlies van 5,9% onderaan, op zorgen over de handelsoorlog.

De financiële instellingen leden onder de daling van de obligatierentes. Aegon leverde 5,4% in. Zijn strategische update kreeg geen warm onthaal. ING gleed 5% weg. ASR, die begin deze week de overname van branchegenoot Loyalis aankondigde, zakte 4,4%.

Informatieleverancier Relx verloor 1,6%, na een koopadvies van de Franse bank Exane.

De defensieve aandelen leden minder zware verliezen. Voedingsmiddelenproducent Unilever, die zich volgens de Duitse bank Berenberg goed presenteerde tijdens een evenement in India, zakte 1,4%.

Bij de middelgrote fondsen was metalenleverancier AMG de grootste verliezer met 8,4% teruggang.

PostNL heeft een record aan pakketjes bezorgd tijdens de recente feestdagen, twee miljoen meer dan vorig jaar. Die omzet stut de vooruitzichten, oordeelt ING. Beleggers waren niet overtuigd en duwden de pakjes- en brievenbezorger 7,2% omlaag.

Bouwbedrijf BAM (-5,9%) grijpt in bij zijn bestuursstructuur om sneller te kunnen bewegen in zijn markt. Operationeel directeur Bax vertrekt.

Oliedienstverlener SBM Offshore verloor 3,5%. De terugval van de olieprijzen woog zwaarder dan de aankondiging van zijn belangrijke Braziliaanse klant Petrobras om het investeringsbudget tot 2023 met $84 miljard op te voeren.

Takeaway verloor 2,8%, hoewel de Canadese bank RBC de maaltijdverzorger van de verkooplijst haalde.

TomTom leverde 1,5% in. Verizon is de meest waarschijnlijke koper voor zijn onderdeel Telematics, meldde de Financiële Telegraaf.

Flow Traders was een positieve uitzondering met een plus van 3%. De flitshandelaar profiteert van de toegenomen volatiliteit.

Bekijk ook: Ontvang elke ochtend gratis de DFT Nieuwsbrief