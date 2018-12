BAM schudt structuur aan top op

Naast topman Rob van Wingerden en financieel directeur Frans den Houter nemen twee nieuw te benoemen operationele directeuren plaats in de commissie. Een daarvan houdt zich bezig met Bouw en Vastgoed, de ander met Infra. Daarnaast zit het hoofd personeelszaken (HR) en een nog te benoemen kwaliteitsdirecteur, die zich onder meer zal bezighouden met de verbetering van aanbestedingsprocedures en het stroomlijnen van de aanpak van grote projecten, plaats in de werkgroep.

BAM liet zich al vaker kritisch uit over aanbestedingsprocedures, die vaak lang duren en duur zijn zonder dat duidelijk is dat een opdracht wordt binnengesleept. Het bouwbedrijf voert al langere tijd gesprekken met partijen in de publieke sector over hoe de balans tussen risico's, beloningen en contractvoorwaarden kan worden verbeterd. Verder zit BAM duidelijk met het sluizenproject in IJmuiden in zijn maag. De opdracht, die het samen met VolkerWessels uitvoert, valt veel duurder uit en duurt ook langer dan voorzien.

De huidige operationeel directeur Erik Bax heeft als gevolg van de wijzigingen besloten BAM te verlaten per 1 maart volgend jaar. Hij had eerder al aangegeven toe te zijn aan een andere uitdaging, maar werd nog wel voor een jaar herbenoemd om de ,,continuïteit te waarborgen", zo meldde BAM.