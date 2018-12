TheStreet verkoopt sites voor zakelijke markt

De sites The Deal, met nieuws over met fusies en overnames, en BoardEx, voor zakelijk relatiebeheer, waren bedoeld als informatievoorziening voor het bedrijfsleven. The Street verkoopt deze merken naar eigen zeggen om zich weer meer op particuliere beleggers en andere geïnteresseerden te richten. Daarnaast hoopt de onderneming kosten te besparen.

TheStreet is voornamelijk bekend van de gelijknamige nieuwswebsite voor financieel en beursgerelateerd nieuws. De site werd in de jaren negentig mede opgericht door de Amerikaanse tv-persoonlijkheid en investeerder Jim Cramer, die op zakenzender CNBC een eigen programma over de financiële markten heeft.

Na afronding van de verkoop treedt ook de huidige topman David Callaway af. Hij wordt opgevolgd door de huidige financieel bestuurder Eric Lundberg.