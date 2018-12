Opnieuw flinke verliezen op beurzen

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde in de ochtendhandel 1,5 procent in de min op 508,24 punten. De MidKap zakte 1,6 procent tot 671,16 punten. De beursgraadmeters in Londen, Frankfurt en Parijs raakten tot 1,8 procent kwijt.

Justitie in Canada heeft Meng Wanzhou, een van de vice-voorzitters van Huawei en de dochter van oprichter Ren Zhengfei, opgepakt. Ze dreigt te worden uitgeleverd aan de VS waar het bedrijf wordt verdacht van het schenden van de Amerikaanse sancties tegen Iran. Op de beurzen in het Verre Oosten leidde de arrestatie van Wanzhou tot forse verliezen onder de chipbedrijven en andere toeleveranciers van het niet-beursgenoteerde Huawei.

Chipsector

Ook in Europa stond de chipsector onder druk. ASML behoorde tot de sterkste dalers in de AEX met een min van 3,5 procent. AMSI en Besi daalden rond 3 procent. In Parijs zakte STMicroelectronics 4,5 procent. Dialog Semiconductor en AMS verloren 3 en 5 procent.

In de MidKap stond BAM onderaan met een min van 4,8 procent. De bouwer gaat de structuur aan de top van het bedrijf wijzigen. Beursintermediair Flow Traders was de sterkste stijger met een plus van 1,3 procent. Levensmiddelenconcern Unilever was de enige stijger in de AEX met een winst van 0,1 procent.

Kanshebber

TomTom steeg 0,3 procent. Volgens De Telegraaf is het Amerikaanse telecombedrijf Verizon de grootste kanshebber om het onderdeel Telematics te kopen van het navigatiebedrijf voor meer dan een miljard euro.

De euro was 1,1324 dollar waard, tegen 1,1347 dollar een dag eerder. Op de oliemarkt werd gewacht op de uitkomsten van de OPEC-vergadering. Het oliekartel zal waarschijnlijk de productie gaan verlagen. Een vat Amerikaanse olie kostte 0,8 procent minder op 52,49 dollar. Brentolie zakte 0,8 procent in prijs, tot 61,08 dollar per vat.