Sinterklaas pint record in de boeken

Tussen alle selfies door had de Sint ook nog tijd om veel te shoppen. Ⓒ ANP

Leidschendam(ANP) - De week voorafgaand aan pakjesavond is door de sint een record gepind. Sinterklaas was goed voor 96 miljoen pintransacties. Niet eerder werd in een week tijd zo vaak via pin betaald. Een jaar eerder was de sinterklaasperiode goed voor 83 miljoen pinbetalingen.