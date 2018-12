In dit EU-land is al het openbaar vervoer straks gratis

Bettel is net herkozen voor zijn tweede termijn. Hij had kiezers beloofd zich vooral in te spannen voor het milieu. Als hij zijn plan kan uitvoeren, wordt Luxemburg het allereerste land ter wereld waar openbaar vervoer helemaal niets kost.

In Luxemburg-stad wonen iets meer dan 100.000 mensen, maar nog eens zo’n 400.000 werken in de stad. De helft daarvan rijdt elke dag vanuit Frankrijk, België of Duitsland naar Luxemburg. Dat zorgt ervoor dat het verkeer regelmatig helemaal vaststaat.

Het plan voor gratis openbaar vervoer is nog niet helemaal uitgewerkt. Zo vraagt men zich af wat er moet gebeuren met de eerste en tweede klasse-coupés als iedereen gratis in de trein mag.

Reizen met het openbaar vervoer was al gratis voor iedereen tot 20 jaar. Veel kost het nu ook al niet: voor €2 kun je twee uur reizen, en in het kleine Luxemburg kom je overal wel binnen twee uur.

Gratis openbaar vervoer is niet het enige revolutionaire plan van de nieuwe premier, die bij de verkiezingen de partij van Jean-Claude Juncker nipt versloeg. Hij wil ook cannabis legaliseren en twee nieuwe feestdagen introduceren.