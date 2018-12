'Decemberdrukte ondersteunt prognoses PostNL'

In de periode tussen het koopjesfestijn Black Friday en Sinterklaas steeg het volume door PostNL bezorgde pakketjes met ruim 20 procent ten opzichte van een jaar eerder. Aangezien Kerstmis steeds uitbundiger wordt gevierd en meer mensen online aankopen doen, kan PostNL volgens analisten ook in de komende decemberdagen topdrukte verwachten.

ING houdt er daarom rekening mee dat de groei in pakketbezorging in de vierde kwartaal hoger uitvalt dan zowel PostNL als marktvorsers aanvankelijk hadden verwacht. De bank ging aanvankelijk uit van een volumegroei in pakketbezorging van 15 procent, maar door de drukte van afgelopen dagen zou een stijging van 20 procent niet verrassend zijn.

De bank handhaaft het buy-advies en koersdoel van 5 euro. PostNL stond donderdag omstreeks 09.45 uur 1 procent lager op 2,38 euro.