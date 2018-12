Column: Honderd lichtpuntjes

Vooral buiten Nederland zijn grote demonstraties. Regeringsleiders van 195 landen onderhandelen en een veel gehoorde mening is dat het ingrijpen op de groeiende broeikasgassenuitstoot veel te langzaam gaat. Velen zijn op zoek naar lichtpuntjes in deze donkere tijden, naar oplossingen waar ze zelf mee aan de slag kunnen of waar nog niet aan gedacht is. Zo stuitte ik enige tijd terug op de New York Times-bestseller Drawdown. Een wetenschappelijk onderbouwt boekwerkje met honderd klimaatoplossingen. De top tien bestaat uit: duurzame koelmiddelen, windturbines, voedselverspilling tegengaan, een plantenrijk dieet, tropische bossen, onderwijs voor meisjes, gezinsplanning, zonneparken, bosbeweiding (vee in bossen laten grazen) en zonnepanelen op het dak. Ik mis nog een hele belangrijke oplossing in de lijst: het grote Hollandse vernuft, de ontwikkel- en vernieuwingskracht van Nederland waarmee wij wereldkampioen zijn en die nog te weinig wordt geïmplementeerd.

