‘Antihipstermerk’ betrekt iedereen

Het idee ontstond per ongeluk, toen Sarah Milo en Baukje Stamm hun ergernissen deelden over marketingmachines en dat het gebruik van modellen met een bepaalde look bepaalt wie of wat mooi is.

Satirische inslag

De onnozelheid van de gekozen naam Appelkruimel & Fris, die een opvallende overeenkomst heeft met het Amerikaanse label Abercrombie & Fitch, is volgens de oprichters precies de satirische inslag die de branche wakker moet schudden. ,,Je zet mensen buitenspel die zich niet kunnen identificeren met je merk.” Onder het mom ‘Iedereen is ze eige’ gingen de dames om tafel met Baukjes compagnon Daan Dagevos en sociaal ondernemer Wilbert van de Kamp.

Buitengesloten

De kledinglijn moet naast een statement zijn, ook een concrete bijdrage leveren aan de maatschappij: juist die mensen betrekken die worden buitengesloten door de grote merken.

Appelkruimel & Fris werkt met drie sociale partners: een deel van de opbrengst gaat naar de Amsterdamse bakkerij Iambe, waar mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt werken. De jongeren van sociaal ontwerpbedrijf Rambler Studio’s en de sociale firma Zeefdrukmakers helpen bij het productieproces en krijgen ook hun aandeel. ,,We helpen ze met naamsbekendheid en scheppen werkgelegenheid.”

Oordeel

Ook is de onderneming bezig met pilots op middelbare scholen over de invloed van sociale media: hoe werken die systemen en wat doet het met jouw oordeel over anderen?