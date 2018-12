Kamer wil multinationals horen over belasting

Aanleiding is recente berichtgeving van Trouw. De krant meldde op basis van een vertrouwelijk document van het ministerie van Financiën dat Shell al jaren geen winstbetaling in Nederland betaalt, door gebruik te maken van legale aftrekposten.

De Kamer wil niet alleen Shell, maar ook andere grote bedrijven spreken. De hoorzitting moet plaatsvinden voor een debat over de kwestie. Voor beide moet nog een datum worden geprikt, maar het wordt in ieder geval volgend jaar. Of Shell een afvaardiging stuurt naar de hoorzitting, en wie, is nog niet duidelijk. ,,We gaan ons beraden'', wilde een zegsman van Shell alleen kwijt.