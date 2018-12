’Baseer loon ceo niet op buitenland’

„Salaris moet gebaseerd zijn op ervaring en competenties”, zegt Jamie Page, ’partner-in-charge’ van de Nederlandse vestiging van Heidrick & Struggles, een van de grootste headhunters ter wereld.

Hij reageert daarmee indirect op de ophef, in maart, rond topman Ralph Hamers van ING.

Hij had vanwege ’internationale concurrentie’ recht op 50% meer loon. „Als Hamers gewilder is, dan niet vanwege internationalisatie, maar omdat hij een bank kan digitaliseren.”

Forse toename

De afgelopen twee à drie jaar is het aandeel buitenlandse ceo’s bij de 25 bedrijven in de AEX-index fors gestegen, constateert Heidrick & Struggles in een rapport dat vandaag verschijnt.

Op dit moment zijn er tien AEX-bestuurders zonder Nederlands paspoort, en op 1 januari worden dat er zelfs elf, als de Brit Alan Jope het roer bij Unilever overneemt.

Vergeleken met andere westerse landen is het Nederlandse bedrijfsleven daarmee bijzonder internationaal: alleen Britse en Zwitserse bedrijven hebben vaker een buitenlandse topman.

Uitwisselingslad

Onze boardrooms worden dan wel steeds internationaler, er worden hier wel degelijk goede ceo’s opgeleid, zegt Page. „Nederland doet het heel goed. Er zitten bovendien bijna net zo veel Nederlanders als ceo in het buitenland, als er buitenlandse ceo’s hier werken.”

Dat ons land zo’n ’uitwisselingsland’ is geworden, is meer het gevolg van onze open internationale houding. „Bedrijven letten op diversiteit – ook op diversiteit in ervaring.” Bijna vier op de vijf ceo’s in de AEX heeft in het buitenland gewerkt – een wereldrecord. Dat aandeel gaat nog verder stijgen, voorspelt Page.

„Het Nederlandse bedrijfsleven wordt niet door buitenlandse bestuurders overgenomen, maar wel door leiders met internationale werkervaring.”

