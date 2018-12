IMF: pak verschillen op arbeidsmarkt aan

Ⓒ BAKKER, RONALD

AMSTERDAM (ANP) - De verschillen tussen werknemers met een vast of tijdelijk contract en zzp'ers moeten worden verkleind en de lonen zouden omhoog moeten. Ook is het tijd om het pensioenstelsel te hervormen. Dan kunnen ook meer zzp'ers daaraan deelnemen. Dat stelt het Internationaal Monetair Fonds (IMF) in een rapport over Nederland.