Taxi-app Lyft wil naar de beurs

Met de beursgang troeft Lyft grote concurrent Uber af. Net als dat bedrijf biedt Lyft taxidiensten aan via een app die door zelfstandige chauffeurs worden uitgevoerd. Ook heeft Lyft deelfietsen. Het bedrijf is alleen in de Verenigde Staten actief.

Elke ochtend het laatste financiële nieuws in je inbox? Aanmelden Ongeldig e-mailadres. Vul nogmaals in aub. Uitschrijven kan met 1 klik