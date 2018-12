Reddingsplan Noble Group op losse schroeven

In een verklaring lieten de centrale bank, de politie en de beurs van Singapore weten dat er te veel onzekerheid is over de financiële positie van Noble om groen licht te geven. Singaporese autoriteiten begonnen vorige maand een onderzoek naar de onderneming. Noble wordt verdacht van misleidende verklaringen, het niet naleven van boekhoudnormen en schendingen van openbaarmakingsregels.

Noble verkeerde nog niet zo lang geleden in grote financiële problemen, door verliezen, afschrijvingen en controverses over de boekhouding. Daardoor heeft het concern de afgelopen jaren miljarden verloren. ING, een belangrijke financier van Noble, schaarde zich in maart nog achter het reddingsplan.