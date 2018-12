’Café en restaurant duurder in 2019’

Ergens een kopje koffie drinken wordt volgend jaar duurder. Ⓒ ANP

Amsterdam - Wie volgend jaar buiten de deur wil eten of drinken, zal daar dieper voor in de buidel moeten tasten. De horeca krijgt niet alleen te maken met een btw-verhoging van 6 naar 9%, maar ook met personeelstekort. Dit zal resulteren in hogere prijzen.