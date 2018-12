'Handelsspanning loopt op op Wall Street'

Justitie in Canada pakte Meng Wanzhou, een van de vice-voorzitters van Huawei en de dochter van oprichter Ren Zhengfei, op. Ze dreigt te worden uitgeleverd aan de VS waar het bedrijf wordt verdacht van het schenden van de Amerikaanse sancties tegen Iran. Op de beurzen in het Verre Oosten leidde de arrestatie van Meng al tot forse verliezen onder de chipbedrijven en andere toeleveranciers van het niet-beursgenoteerde Huawei. Ook in Europa stond de chipsector onder druk.

Beleggers zijn verder in afwachting van de uitkomsten van een vergadering van oliekartel OPEC. Tijdens het overleg worden naar verwachting afspraken gemaakt over het inperken van de olieproductie. Berichten over minder dan de verwachte bevriezing zetten olieprijzen onder druk. Een definitieve beslissing over ingrepen volgt op het moment dat bekend is in hoeverre partner Rusland ook bereid is mee te doen.

Drukte

Wall Street verwerkt verder het Beige Book van de Federal Reserve dat woensdag uitkwam. Toen waren de beurzen gesloten vanwege een nationale dag van rouw voor de overleden oud-president George H. W. Bush. Het rapport geeft inzage geeft in de economische activiteit in de VS. Volgens het Beige Book blijft de economie in de meeste regio's van de Verenigde Staten groeien. Het gebrek aan gekwalificeerd personeel heeft wel een remmend effect.

De macro-agenda is donderdag goedgevuld. Door de onverwachte midweekse handelsonderbreking zijn verschillende macro-economische publicaties verplaatst. Donderdag verwerken beleggers onder meer het banenrapport van loonstrookverwerker ADP. Verder zijn er data over uitkeringsaanvragen, fabrieksorders, bedrijvigheid in de dienstensector en de handelsbalans. Bedrijven als supermarktconcern Kroger en groothandelsbedrijf Costco gaven inzage in de resultaten

Dinsdag beleefden de Amerikaanse aandelenbeurzen een bloedrode dag, door aanwakkerende zorgen over de economische omstandigheden. De Dow-Jonesindex sloot met een verlies van 3,1 procent tot 25.027,07 punten. De S&P 500 eindigde 3,2 procent lager op 2700,06 punten en techgraadmeter Nasdaq verloor 3,8 procent tot 7158,43 punten.