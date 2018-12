Philips wil uitstoot met driekwart verlagen

Binnen de nieuwe plannen wil Philips dat de uitstoot van broeikasgassen in 2025 minstens 75 procent lager ligt dan in 2015. In de vijftien jaar daarna moeten de emissies met 90 procent zijn verlaagd.

Om de doelen te halen, wil Philips meer gebruikmaken van duurzame energiebronnen als windparken. Ook het transport van producten moet in de toekomst groener, bijvoorbeeld door vaker elektrisch aangedreven voertuigen te gebruiken.

Philips moet overigens echt zelf aan de bak om de CO2-uitstoot te verminderen, benadrukt een woordvoerder. Volgens de nieuwe regels waaraan het technologieconcern zich gaat houden, mogen emissies niet meer worden afgekocht met certificaten voor groene projecten elders in de wereld.