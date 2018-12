Eerste benzinepomp zakt onder €1,40

Een pompstation van de middelgrote keten Fieten Olie in de Drentse gemeente Nieuw-Amsterdam rekent donderdag per liter Euro 95 nu €1,39. Fieten heeft een paar dozijn tankstations, met name in het Oosten en Noorden van het land. Bij de onbemande stations van Tango bedragen de prijzen €1,43 tot €1,46, maar dat kan bij de huidige daling van de olieprijzen snel nog lager worden.

Donderdag zakte de prijs van een vat Brentolie met 3% tot net onder de $60 per vat, terwijl de leden van oliekartel OPEC in Wenen met elkaar onderhandelen over een productieverlaging om de prijzen weer op te drijven. In twee maanden is de olieprijs nu 29% gezakt. Dat komt onder meer omdat Amerika de olieboycot tegen Iran minder strikt handhaaft dan verwacht. Verder is er toenemend pessimisme over de economische groei wereldwijd, wat betekent dat er mogelijk minder olie nodig is.

Het Centraal Bureau voor de Statistiek noteerde afgelopen maandag voor Nederland een gemiddelde benzineprijs van €1,54. Dat was precies vijftien cent minder dan begin oktober. Het CBS krijgt deze prijzen aangeleverd door Travelcard, dat over de tankgegevens van honderdduizenden Nederlandse gebruikers beschikt

De zogenaamde adviesprijs die grote olieconcerns hanteren, bedraagt op het ogenblik €1,63. Dat is echter een maximumprijs die vooral wordt gehanteerd langs snelwegen en in binnensteden. Wie bij het Fieten-station in Nieuw-Amsterdam tankt is dan €14 tot €17 per tank minder kwijt.

Olielanden kijken met weemoed terug naar de periode tussen 2011 en 2014, toen de olieprijs stabiel rond de $110 per vat noteerde, dus bijna de helft meer dan nu. Maar het kan nog veel lager. Begin 2016 zakte de prijs van een vat zelfs onder $30.

Helaas voor automobilisten zal de benzineprijs nooit zo sterk dalen. De Nederlandse staat heeft een bodem gelegd van 78 eurocent per liter aan accijns. Daar komt dus de werkelijke benzineprijs, plus de marge voor de pomphouder, plus 21% aan BTW overheen. Overigens is de accijns sinds 2011 geleidelijk met 6 eurocent verhoogd.