Flink kwartaalverlies voor autoconcern Ford

Dearborn - Het Amerikaanse autoconcern Ford Motor heeft in het vierde kwartaal van vorig jaar een verlies geleden van 1,7 miljard dollar, onder druk van een miljardenlast voor pensioenverplichtingen. Dat bleek uit cijfers die dinsdag na het slot van de handel in New York werden gepubliceerd. In de handel nabeurs op Wall Street kreeg Ford een flinke tik voor de kiezen.