Flinke daling olievoorraden VS

De olievoorraden zakten met 7,3 miljoen vaten tot 443,2 miljoen vaten. De voorraden van benzine en diesel gingen wel omhoog, aldus het EIA.

De prijs van een vat Amerikaanse olie noteerde donderdagmiddag 4,5 procent lager op 50,53 dollar en Brentolie zakte ruim 4 procent tot 59,10 dollar per vat. Oliekartel OPEC is momenteel aan het vergaderen over de productie.