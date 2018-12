Hypotheekvoordeel voor veel klanten onbereikbaar

Een bestaande hypotheek alsnog onderbrengen onder NHG, is nog niet zo makkelijk. Ⓒ ANP XTRA

Amsterdam - Sinds dit jaar zijn er meer mogelijkheden voor huiseigenaren om Nationale Hypotheek Garantie (NHG) aan te vragen voor hun bestaande hypotheek en zo te profiteren van lagere rente. Veel geldverstrekkers zien dit echter als oversluiten en brengen dan hoge kosten in rekening. De Consumentenbond is daar boos over.