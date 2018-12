'Marketingdirecteur Unilever stapt op'

De 57-jarige Weed zei in een interview aan een nieuw hoofdstuk te gaan beginnen. Unilever heeft nog geen opvolger genoemd voor Weed. Overigens is op de website van Unilever niks te vinden over het vertrek van Weed.

Vorige week werd nog bekend dat Unilever-topman Paul Polman eind dit jaar terugtreedt. Hij wordt bij de levensmiddelen- en wasmiddelgigant opgevolgd door Alan Jope, die al sinds 1985 bij het bedrijf werkt en in het geruchtencircuit al werd genoemd als opvolger.

Advertenties

Unilever heeft een van de grootste budgetten voor marketing van het internationale bedrijfsleven. Het bedrijf achter merken als Unox, Axe en Dove besteedt jaarlijks meer dan 7 miljard euro aan reclame-uitingen.

Begin dit jaar dreigde Unilever nog advertenties bij digitale platforms zoals Google en Facebook weg te halen als die sociale media voor verdeeldheid zorgen, aanzetten tot haat of onvoldoende maatregelen nemen om kinderen te beschermen.