Flinke koersverliezen op Wall Street

De Dow-Jonesindex noteerde tussentijds 1,9 procent lager op 24.542 punten. De brede S&P 500 zakte 1,9 procent tot 2652 punten en de technologiebeurs Nasdaq verloor 1 procent tot 7088 punten. Woensdag was Wall Street dicht vanwege een nationale dag van rouw voor de overleden oud-president George H. W. Bush.

Justitie in Canada pakte Meng Wanzhou, een van de vicevoorzitters van Huawei en de dochter van oprichter Ren Zhengfei, op. Ze dreigt te worden uitgeleverd aan de VS waar het bedrijf wordt verdacht van het schenden van de Amerikaanse sancties tegen Iran. Op de beurzen in Azië en met name in Europa waren zware koersverliezen te zien.

Chips

Chipbedrijven in New York ondervonden hinder van de oplopende handelsspanningen. Zo verloren Nvidia, AMD, Broadcom en Qualcomm tot 4,2 procent. Apple zakte 2,4 procent en Boeing leverde 3,8 procent in. Ook de banken hadden het erg lastig met minnen voor Citigroup, JPMorgan Chase en Bank of America tot 6 procent.

De oliefondsen stonden onder druk door de flink lagere olieprijzen. ExxonMobil, Chevron en ConocoPhillips leverden tot 3,4 procent in en dienstverleners als Schlumberger, Halliburton en Transocean moesten tot 8,5 procent prijsgeven. Oliekartel OPEC heeft nog geen akkoord bereikt over een productieverlaging. De prijs van Amerikaanse olie daalde 3,8 procent tot 50,93 dollar en Brentolie zakte 3,6 procent tot 59,38 dollar per vat.

Supermarkt

Groothandelaar Costco profiteerde van meevallende verkoopcijfers en won 2,3 procent. Ook supermarktketen Kroger wist met zijn resultaten indruk te maken en steeg 1,9 procent.

Op economisch gebied waren er onder meer het banencijfer van loonstrookverwerker ADP, de uitkeringsaanvragen en de bedrijvigheid in de dienstensector. De Federal Reserve publiceerde woensdag zijn Beige Book, dat inzage geeft in de stand van de economie. Daaruit bleek dat de economische groei in de VS doorzet.

De euro was 1,1386 dollar waard, tegen 1,1370 dollar bij het slot in Europa.