OPEC hapert na ’blamage’

De markt eiste al dagen zekerheid na de val van de prijs voor Brentolie dit jaar van $86 tot zo’n $50 per vat. Maar leider Saoedi-Arabië, tevens de grootste producent, faalde. Het kreeg de belangrijkste OPEC-landen niet achter zich voor de productiebeperking met het equivalent van een miljoen vaten per dag ten opzichte van 2016-akkoord met niet-leden als Rusland.

Sommigen analisten berekenden dat, met al veel schalieolie uit de VS op de markt, OPEC met minstens 1,3 tot 1,5 miljoen vaten per dag moet minderen om de prijs omhoog te duwen.

Zo’n scherp akkoord werd afgehamerd. Olie zakte onder $60 per vat. Olieminister Al-Falih van Saoedi-Arabië vuurde afgelopen nacht nieuw overleg aan. „Als niemand bereid is mee te werken en bij te dragen, dan wachten we tot ze wel zover zijn”, meldde hij voor het OPEC-kantoor.

„Dat OPEC haar persconferentie naar vrijdag heeft uitgesteld is een zwaktebod, een blamage”, oordeelt oliespecialist Hans van Cleef van ABN Amro.

Vrijdag overlegt OPEC met niet-leden als Rusland. „Hun akkoord moet de markt echt verrassen, wil de olieprijs stevig stijgen”, voorziet Van Cleef. De Saoedi’s kunnen met rond $30 per vat best uit hun basiskosten kunnen komen. Maar de Saoedische leefstijl is recent begroot op inkomsten van $78 per vat.

OPEC is ook nog eens intern verzwakt. Qatar stapt op, Iran weigert deals zolang de VS de sancties tegen het land volhoudt. Maar het is voldoende als Saoedi-Arabië, Rusland, Koeweit en de Verenigde Arabische Emiraten vrijdag tot een productiedeal komen. Energie-expert Bob Minter (Aberdeen Standard Investments) uit het olierijke Schotland denkt dat OPEC echter hooguit 500.000 vaten per dag minder gaat oppompen.

,,Erger dan zo’n getal is dat dit verdeelde OPEC zijn rol als betrouwbare regelaar van de oliemarkt heeft verspeeld”, zegt Van Cleef.