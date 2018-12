Looneis FNV zet cao-overleg op scherp

In de recreatiebranche zijn de gesprekken vastgelopen en in de schoonmaak ligt er nog steeds geen cao-akkoord.

Branchevereniging Recron en FNV Recreatie hebben het na vier rondes opgegeven. De cao voor de 12.500 werknemers in de recreatiebranche loopt eind dit jaar af. FNV Recreatie wil een éénjarige cao met een loonstijging van 5% die vanaf januari ingaat. ,,Daar hebben de werknemers recht op, omdat zij de afgelopen jaren hebben ingeleverd aan koopkracht. Het gaat goed met de branche, er is sprake van een recordomzet. Dan valt onze looneis wel mee”, zegt bestuurder Johan Bijlsma.

Te veel

Volgens Recron-onderhandelaar Martin Merks is een loonstijging van 5% voor de gehele sector te veel. ,,Het merendeel van de bedrijven kan dat helemaal niet betalen.”

Ook in de schoonmaak is de loonstijging het belangrijkste speerpunt. Na vijf onderhandelingsrondes bieden de werkgevers een loonruimtestijging van 7,7% aan over een periode van drie jaar. ,,We wachten af hoe de vakbonden hierop zullen reageren”, aldus een woordvoerder van branchevereniging OSB.