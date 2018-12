Analyse: De splitsing van TomTom

TomTom-topman Harold Goddijn Ⓒ ANP

TomTom verkoopt in de komende weken één van zijn drie divisies. Telematics helpt bedrijven hun vloot van voertuigen op de weg te monitoren. TomTom is in Europa de grootste ’telematics’-aanbieder. Het onderdeel is goed voor 20% van de omzet, afgelopen kwartaal ruim €40 miljoen en groeit snel. Een welkome afwisseling voor beleggers die verder vooral getrakteerd worden op herstructureringen en weglopende klanten bij de met navigatiekastjes groot geworden onderneming.