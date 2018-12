Havenarbeiders en politieagenten vechten samen voor vervroegde AOW

Vakbondsleiders Niek Stam (l.) en Jan Struijs richten hun pijlen op de alsmaar stijgende AOW-leeftijd. Ⓒ Roel Dijkstra

Havenarbeiders, politieagenten, verpleegkundigen en bouwvakkers werken zich kapot. De AOW-leeftijd gaat steeds verder omhoog zonder dat er iets is geregeld voor deze zware beroepen. Vakbondsleiders Niek Stam en Jan Struijs maken zich er heel boos over: „In Nederland is hier een stille woede over.” Zij eisen een vervroegde AOW. In een unieke samenwerking trekken de havenbond en de politiebond samen ten strijde.