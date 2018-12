AOW-offensief politie en havenwerkers

Volgende week is de symbolische aftrap van acties op de Rotterdamse Maasvlakte. Volgens vakbondsleider Niek Stam van FNV Havens en voorzitter Jan Struijs van de Nederlandse Politiebond is er veel ’stille woede’ onder mensen met een zwaar beroep.

Stam wil dat mensen in ploegendiensten kunnen sparen voor een eigen AOW-potje door geen belasting meer te betalen op hun ploegentoeslag. „Vergeet niet, er zijn wel 1,3 miljoen mensen in Nederland die in ploegendiensten werken. En die beroepsgroepen zijn goed georganiseerd.”

Vanuit bouw, zorg en vervoer wil men aanhaken. „Wij zien letterlijk mensen omvallen”, zegt Struijs. Hij vreest dat steeds meer werkenden in een fysiek zwaar beroep de eindstreep niet in goede gezondheid halen.

