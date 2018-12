Nikkei sluit negatieve week hoger af

De Nikkei-index in Tokio ging 0,8 procent hoger het weekeinde in op 21.678,68 punten. De Japanse hoofdindex verloor deze week 3 procent. De Japanse makers van telecomapparatuur Fujitsu en NEC stegen 3,1 procent en 1,7 procent. De Japanse overheid liet weten geen apparatuur van de Chinese bedrijven Huawei en ZTE meer te kopen. In de Verenigde Staten mogen de twee Chinese bedrijven ook geen telecomapparatuur leveren vanwege zorgen over de nationale veiligheid.

De Japanse oliebedrijven Inpex en Japan Petroleum Exploration verloren 1,1 procent en 2,2 procent. De olieprijzen bleven onder druk staan nadat de OPEC donderdag nog geen akkoord wist te bereiken over een productieverlaging. Het oliekartel vergadert vrijdag verder.

De meeste andere beursgraadmeters in het Verre Oosten gingen eveneens licht vooruit. De Hang Seng-index in Hongkong noteerde tussentijds 0,1 procent hoger en de beurs in Shanghai daalde 0,1 procent. De Kospi in Seoul klom 0,4 procent en de All Ordinaries in Sydney eindigde 0,4 procent in de plus.