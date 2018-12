Positieve uitslag bij studie met Ruconest

De studie werd uitgevoerd in het Berlijnse Charité Universitätsmedizin Berlin bij zeven patiënten met aanvallen. In de studie toonde Ruconest 100 procent werkzaamheid met de eerste (juiste) dosering. In twee gevallen werd aanvullende therapie toegepast vanwege initiële onderdosering van de eerste behandeling. Het middel Cinryze van farmaceut Shire en Berinert van CSL Behring lieten ook goede resultaten zien.

Topman Sijmen de Vries van Pharming zei in een reactie dat de studie aangeeft dat Ruconest voordeliger is als het gaat om behandelingskosten dan vergelijkbare middelen.