VIDEO C&A-telg tegen de grond gewerkt tijdens coronarellen

Voetbal

’Impasse rond transfer Quincy Promes vanwege mogelijke strafzaak’

Russische media berichten dat de onderhandelingen tussen Spartak Moskou en Ajax over een transfer van Quincy Promes zijn vastgelopen. Het struikelblok is de verdenking van betrokkenheid van Promes bij een steekpartij in Abcoude afgelopen zomer. Spartak Moskou is bang, dat het tot een strafzaak komt ...